Sivas'ta minibüs devrildi: 8 yaralı

Sivas'ta minibüs devrildi: 8 yaralı

Sivas'ta minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

14.09.2019 19:44
Sivas'ta minibüs devrildi: 8 yaralı

Sivas'ta minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Murat Dündar idaresindeki 28 M 5117 plakalı minibüs, Sivas-Kayseri kara yolunun Kovalı mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çarptı ve devrildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Sivas'taki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
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