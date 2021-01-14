Sivas'ta minibüs devrildi: 5 yaralı
14.01.2021 12:43 | Son Güncelleme: 14.01.2021 12:46
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde devrilen minibüsteki 5 kişi yaralandı.
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde devrilen minibüsteki 5 kişi yaralandı.
E.K. (39) yönetimindeki 65 DS 880 plakalı minibüs, D-100 kara yolunun Koyulhisar ilçesi Aşağıkale Mahallesi mevkisinde bariyerlere çarparak devrildi.
Yaralanan sürücü ile araçta bulunan A.Y. (16), S.İ. (48), H.Y. (24) ve Y.Y. (21) Koyulhisar İlçe Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer