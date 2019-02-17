Sivas'ta minibüs devrildi: 16 yaralı

SİVAS - Sivas'a bağlı Olukman köyünde özel bir minibüsün devrilmesi sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 16 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Sivas'a bağlı Olukman köyünde gerçekleşti. Yıldız Dağı kayak tesisinden dönen üç aileyi taşıyan G.Ö. yönetimindeki 58 BZ 515 plakalı özel minibüs, yol kenarındaki çakılın etkisiyle kayarak takla attı. Kazada, aralarında çocukların da bulunduğu 16 kişi yaralandı. Ambulanslar ile Sivas Numune Hastanesine sevk edilen yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA