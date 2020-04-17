Sivas'ta minibüs devrildi: 1 yaralı
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Sivas, 3. Sayfa

Sivas'ta minibüs devrildi: 1 yaralı

Sivas'ta otomobil ile panelvan tipi minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

17.04.2020 12:16 | Son Güncelleme: 17.04.2020 12:16
Sivas'ta minibüs devrildi: 1 yaralı

Sivas'ta otomobil ile panelvan tipi minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza sabah 09.00 sıralarında Şeyh şamil Mahallesi Necmettin Erbakan Bulvarı Cezaevi kavşağı üzerinde meydana geldi. M. Ü.yönetimindeki 58 BM 142 plakalı otomobil ile M.A. idaresindeki tütün mamulleri yüklü 58 BM 163 plakalı panelvan tipi minibüs henüz bilinmeyen bir nedenle kavşak üzerinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs yan yattı. Yan yatan minibüs sürücüsü araç içinde sıkıştı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada minübüs içerisinde sıkışan sürücü Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Çıkarılan yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Numune Hastanesine sevk edildi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SİVAS

Kaynak: İHA

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