Sivas'ta Milli İstihdam Seferberliği Başlatılıyor

Sivas'ta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği işbirliğinde yürütülecek olan, yeni istihdam teşviklerinin de yer aldığı '2019 Yılı Milli İstihdam Seferberliği' başlatılıyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İstihdam Seferberliği faaliyetlerinin yol haritasını belirlemek üzere Sivas Valisi Salih Ayhan başkanlığında İş-Kur İl Müdürü Hikmet Canpolat, SGK İl Müdürü Kadir Boztepe, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tan ile Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken'in katıldığı toplantı gerçekleştirildi.

Valilikte gerçekleştirilen toplantıda, 11 Mart 2019 Pazartesi günü düzenlenecek tanıtım organizasyonu hakkında bilgi verildi. Toplantının ardından değerlendirmelerde bulunan Ayhan, Sivas'ın geleceğinin çok parlak olduğunu vurguladı.

2019 yılının ciddi atılımlarla geçeceğini belirten Vali Ayhan, kamu ve özel sektör eliyle Sivas'a büyük yatırımlar kazandırıldığını anımsatarak, "Yatırımcının önündeki engelleri aşıyoruz. Yatırımcının yatırım yapmasıyla ilgili Sivas'ta ve Türkiye genelinde yapılması gereken ne varsa birebir işlerini takip ediyoruz. Yeni istihdam teşvikleri ile ilimizin ciddi anlamda iş sahası kazanacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA