Sivas'ta milletvekili ve gazeteciler, depreme canlı yayında yakalandı
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Sivas'ta milletvekili ve gazeteciler, depreme canlı yayında yakalandı

AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci ve gazeteciler, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depreme, kentte yayın yapan televizyonda canlı yayında yakalandı.

25.01.2020 00:16 | Son Güncelleme: 25.01.2020 00:16
Sivas'ta milletvekili ve gazeteciler, depreme canlı yayında yakalandı

AK Parti ve gazeteciler, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depreme, kentte yayın yapan televizyonda canlı yayında yakalandı.

Milletvekili Semiha Ekinci, gazeteciler Kemal Doğan, Ali İzgi ve Hakan Bakar, Sivas'ta yayın yapan Sivas Radyo Televizyonu'nda (SRT) canlı yayınlanan programa katıldı.

Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki depremi yayın sırasında hisseden reji ekibi, milletvekili Ekinci ve gazeteciler kısa süreli panik yaşadı.

Kaynak: AA
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