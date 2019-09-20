Sivas'ta meyve yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

20.09.2019 18:01

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde meyve yüklü kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kazada kamyondaki meyveler yola saçıldı.



Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas-Ankara karayolu Yıldızeli ilçesi Karayolları Bölge Parkı mevkisinde meydana geldi. R.K. idaresindeki 58 AD 773 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yaralanan sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Devrilen kamyon ise vinç ile kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İHA