Sivas'ta meyve ağaçlarının budamasına başladı Sivas Valisi Salih Ayhan, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Çiftçi Uygulama Merkezi'nde bulunan meyve ağaçlarını budadı.

Sivas Valisi Salih Ayhan, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Çiftçi Uygulama Merkezi'nde bulunan meyve ağaçlarını budadı.

Meyve ağaçlarının yaz mevsimin başlangıcında daha sağlıklı ve daha verimli olması için Vali Salih Ayhan, İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız ile Çiftçi Uygulama Merkezi'nde bulunan elma ağaçlarını budadı.

Budama işleminin meyve ağaçlarında en kısa sürede ürün vermesine yardımcı olduğunu belirten Vali Ayhan, şunları kaydetti:

"Budama ile güneş ışığından ağacın ideal bir şekilde faydalanması sağlanmış olur. Budama ile meyve iriliği, meyve kalitesi ve meyve kabuk renklenmesi artar. Ağaç büyüklüğü ve dalların sıklığı direkt kontrol altına alınabilir. Gövde üzerinde ana dalları sayılarını ve dağılışlarını düzenleyerek meyve ağaçlarının sağlam, düzenli ve dengeli taç oluşturmaları sağlanmış olacaktır. Çiftçi Uygulama Merkezi sahasında telli sistem ile kurulmuş meyve tesisinde 12 çeşit ve yaklaşık bin 350 tam bodur elma ağacı bulunmaktadır. Burada yapılan uygulamalardan alınan sonuçlar üreticilerle paylaşılmakta olup doğru meyvecilik uygulamaları anlatılmaktadır."

Kaynak: AA