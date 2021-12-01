Sivas'ta mevsimin ilk karı düştü - Haberler
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Sivas'ta mevsimin ilk karı düştü

İhlas Haber Ajansı / Onur Erden - Haberler | Yerel

Sivas'ta mevsimin ilk karı düştü Sivas'ta şehir merkezine mevsimin ilk karı düştü.

SİVAS (İHA) - Sivas'ta mevsimin ilk karı düştü

SİVAS - Sivas'ta şehir merkezine mevsimin ilk karı düştü.

Sivas'ta hava sıcaklığındaki ani düşüşle birlikte bir süredir etkili olan hafif yağmur, günün ilk saatlerinde yerini yar yağışına bıraktı. Yağan kar şehrin yüksek kesimlerinde etkili oldu. Gardaşlar tepesi beyaza büründü. Hafif kar yağışının gün boyu etkili olması bekleniyor.

Sivas'ta mevsimin ilk karı düştü

Sivas'ta mevsimin ilk karı düştü

Sivas'ta mevsimin ilk karı düştü

İhlas Haber Ajansı / Onur Erden - Son Dakika Haberleri

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