SİVAS (İHA) - Sivas'ta mevsimin ilk karı düştü

SİVAS - Sivas'ta şehir merkezine mevsimin ilk karı düştü.

Sivas'ta hava sıcaklığındaki ani düşüşle birlikte bir süredir etkili olan hafif yağmur, günün ilk saatlerinde yerini yar yağışına bıraktı. Yağan kar şehrin yüksek kesimlerinde etkili oldu. Gardaşlar tepesi beyaza büründü. Hafif kar yağışının gün boyu etkili olması bekleniyor.