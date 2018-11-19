Sivas'ta Mevlit Kandili

Sivas'ta Mevlit Kandili

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak kutlanan Mevlit Kandili dolayısıyla camilerde program düzenlendi.

Sivas'ta Mevlit Kandili

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak kutlanan Mevlit Kandili dolayısıyla camilerde program düzenlendi.

Muhsin Yazıcıoğlu Cami ve Külliyesi'nde gerçekleşen kandil programında Kur'an-ı Kerim okundu, İlçe Müftüsü Tayyıp Koçer tarafından vaaz verildi.

Namaz kılıp, dua eden vatandaşlar, Mevlit Kandili'nin manevi atmosferini yaşadı.

Cami çıkışında ise hayırseverler tarafından vatandaşlara kandil simidi dağıtıldı.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et