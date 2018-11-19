Sivas'ta Mevlit Kandili
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak kutlanan Mevlit Kandili dolayısıyla camilerde program düzenlendi.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak kutlanan Mevlit Kandili dolayısıyla camilerde program düzenlendi.
Muhsin Yazıcıoğlu Cami ve Külliyesi'nde gerçekleşen kandil programında Kur'an-ı Kerim okundu, İlçe Müftüsü Tayyıp Koçer tarafından vaaz verildi.
Namaz kılıp, dua eden vatandaşlar, Mevlit Kandili'nin manevi atmosferini yaşadı.
Cami çıkışında ise hayırseverler tarafından vatandaşlara kandil simidi dağıtıldı.