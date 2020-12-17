Sivas'ta Mevlana, 'Şeb-i Arus' klibiyle anıldı
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Sivas'ta Mevlana, 'Şeb-i Arus' klibiyle anıldı

17.12.2020 11:57 | Son Güncelleme: 17.12.2020 12:01
Sivas'ta Mevlana, 'Şeb-i Arus' klibiyle anıldı

MEVLANA Celaleddin-i Rumi, vefatının 747'nci yılında Sivas Valiliği tarafından hazırlanan 'Şeb-i Arus' klibiyle anıldı.

MEVLANA Celaleddin-i Rumi, vefatının 747'nci yılında Sivas Valiliği tarafından hazırlanan 'Şeb-i Arus' klibiyle anıldı.

Mevlana'nın vefat yıl dönümü nedeniyle Sivas'ta, tarihi mekanlar başta olmak üzere cadde ve sokaklarda sema gösterisi yapıldı. Pandemi sürecindeki sokağa çıkma kısıtlamalarından yararlanılarak yapılan çekimlerle video klip hazırlandı. Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 'Gel ne olursan ol yine gel' sözleriyle başlayan klip, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Sivas Valiliği himayelerinde, Sivas Mevlana Tasavvuf Kültürü ve Sema Derneği Başkanı Şemsi Yılmaz Susamış idaresinde dernek tarafından yetiştirilen semazenler, klipte sema yaptı. Mevlevilik geçmişine ve kültürüne sahip Sivas'ta şehir meydanı, medreseler, camiler, konaklar ve köprüler gibi birçok tarihi mekan klipte yer aldı. 


Sivas'ta Mevlana, 'Şeb-i Arus' klibiyle anıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit AVCI

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 12:07:35. #1.14#
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