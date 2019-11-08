Sivas'ta metruk binalar binalar yıkılıyor

08.11.2019 15:42 | Son Güncelleme: 08.11.2019 15:53

Sivas'ta kent güvenliğini tehdit eden metruk binaların yıkımı sürüyor.



Sivas'ta uzun yıllardır atıl durumda olan ve madde bağımlıları başta olmak üzere, farklı amaçlı kişilerin uğrak yeri haline gelen Yüzüncü Yıl Sitesinin yıkımına başlandı. Yıkıma Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin ve Valimiz Salih Ayhan da katıldı.



Yıkım işlemini yerinde inceleyen Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, "Şehrimizde bulunan ve çevreye zarar veren, tehlike oluşturan alanların yıkımına devam ediyoruz. Bugüne kadar şehrin farklı bölgelerinde bulunan metruk binaların yıkımını gerçekleştiriyorduk. Bugün de eğitim alanlarına yakınlığı, şehrin merkezinde olması, şehir mimarisine ve estetiğine, güvenliğine zarar vermesi nedeniyle Yüzüncü Yıl Sitesi'nin yıkımını başlattık. Yasal süreç tamamlandıktan sonra bugün dünya Çevre ve Şehircilik Kulübü ile binanın yıkımına arkadaşlarımız başladı. İnşallah tüm kurul ve kuruluşlarımızın koordinesiyle, Valiliğimiz, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz ile birlikte şehrimizde bulunan ve estetiğine, kimliğine, güvenliğine zarar veren hoş görüntü oluşturmayan metruk binaları yıkacağız. Bizim amacımız şehrimizi daha yaşanılabilir, daha güzel ve güvenilebilir bir hale getirmektir. Deprem riskinin olduğu bir gerçek İnşallah önümüzdeki süreçte yasanın bize verdiği yetkiyi kullanarak tüm kurul ve kuruluşların iş birliği ile şehrimizdeki bu tip metruk binaların yıkımına devam edeceğiz. Amacımız her açıdan yaşanılabilir örnek bir şehir oluşturmak. Bunu da yaparken iş birliğini ve hak sahiplerinin de rızasını alarak yapmak istiyoruz." ifadesini kullandı. - SİVAS

Kaynak: İHA