Sivas'ta metruk binada çıkan yangın söndürüldü

Sivas'ta iki katlı metruk binanın çatısında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Karşıyaka Mahallesi'nde iki katlı metruk bir binanın çatı kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, metruk binanın çatısı tamamen yandı.

Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.