Sivas'ta metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle bir kişi daha tedavi altına alındı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Zara ilçesinde, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınanların sayısı 7'ye yükseldi.

Metil alkolden zehirlenen ve Zara Devlet Hastanesi'ne başvuran E.Ş. (45) buradaki müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yoğun bakımda tedavi altına alınan E.Ş'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan S.P. (54), C.A. (63), M.K. (47), Ö.Y. (45), O.U. (41) ve Y.K'nin (50) yoğun bakımdaki tedavileri sürüyor.

İlçede metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle Ş.D. (32) ve G.K. (42) kaldırıldıkları hastanelerde, B.İ. (62) ise yalnız yaşadığı evinde hayatını kaybetmişti.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca Zara'da el yapımı alkol üretildiği ve satıldığı ihbarı üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden A.U. (58) İ.A. (37) ve İ.V.D. (39) "olası kast ile öldürme" ve "kaçakçılık" suçlarından tutuklanmıştı.

AA / Serhat Zafer - Son Dakika Haberleri

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