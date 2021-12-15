Sivas'ta metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle ölenlerin sayısı 3'e yükseldi

SİVAS (AA) - Sivas'ın Zara ilçesinde, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Alkol aldıktan sonra rahatsızlanan ve Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan G.K. (42) yoğun bakımdaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kadının cenazesi, otopsi işlemleri için hastanenin morguna kaldırıldı.

Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan S.P. (54), C.A. (63), M.K. (47), Ö.Y. (45), O.U. (41) ve Y.K'nin (50) yoğun bakımdaki tedavileri sürüyor.

El yapımı alkol üretildiği ve satıldığı ihbarı üzerine gözaltına alınan zanlılardan A.U. (58) ve İ.A'nın (37) emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İlçede metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle daha önce de Ş.D. (32) kaldırıldığı Zara Devlet Hastanesi'nde, B.E. (62) ise yalnız yaşadığı evinde hayatını kaybetmişti.

Polis, el yapımı alkol üretildiği ve satıldığı ihbarı üzerine Zara'da 4 adrese operasyon düzenlemiş, gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.