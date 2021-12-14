Sivas'ta metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi - Haberler
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Sivas'ta metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi

Sivas'ta metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi
AA / Serhat Zafer - Haberler | Güncel

Sivas'ın Zara ilçesinde, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle bir kişi daha hayatını kaybetti.

SİVAS (AA) - Sivas'ın Zara ilçesinde, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle bir kişi daha hayatını kaybetti.

Alkol aldıktan sonra rahatsızlanan B.E. (62) ilçedeki evinde yaşamını yitirdi.

B.E'nin cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle Sivas'taki hastanelerde tedavisi süren 5 kişiden 2'sinin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Öte yandan gözaltına alınan İ.S. (50) ve İ.V.D'nin (39) emniyetteki işlemleri sürüyor.

İlçede alkol aldıktan sonra rahatsızlanan Ş.D. (32), kaldırıldığı Zara Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti. Polis, el yapımı alkol üretildiği ve satıldığı ihbarı üzerine dün Zara'da 4 adrese operasyon düzenlemiş, İ.S. ve İ.V.D'yi gözaltına almıştı.

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AA / Serhat Zafer - Son Dakika Haberleri

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