Sivas'ta meteorun izine rastlanılmadı
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Sivas'ta meteorun izine rastlanılmadı

Sivas'ta meteorun izini süren köy sakinleri kırsaldan elleri boş döndü.

Sivas'ta meteorun izine rastlanılmadı
28.05.2020 12:39 | Son Güncelleme: 28.05.2020 12:42

Sivas'ta meteorun izini süren köy sakinleri kırsaldan elleri boş döndü.

Sivas'ta geçtiğimiz gece Gürün ile Kangal ilçeleri arasında meteor düştüğünü gören çevredeki köy sakinleri havanın aydınlanması ile düşen meteoru bulmak için kırsalda arama çalışması başlattı. Ancak arama çalışmaları sonuç vermedi. Düşen meteorla ilgili her hangi bir ize rastlanılmadı. Jandarma ekipleri de bölgede kontrol çalışmalarını sürdürdü. Köy sakinleri geçtiğimiz gece düşen meteoru gördüklerini, meteorun düştüğü düşünülen bölgede yaptıkları aramada her hangi bir ize rastlamadıklarını söylediler. - SİVAS

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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