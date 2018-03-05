Sivas'ta Metamfetamin Ele Geçirildi

Sivas'ta Metamfetamin Ele Geçirildi

Sivas’ın Gürün ilçesinde bin 850 gram metamfetamin ele geçirildiEdinilen bilgiye göre, Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Gürün’de gerçekleştirilen yol kontrolleri sırasında Bitlis’ten İzmir istikametine gitmekte yolcu otobüsü durduruldu.

Sivas'ta Metamfetamin Ele Geçirildi

Sivas'ın Gürün ilçesinde bin 850 gram metamfetamin ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Gürün'de gerçekleştirilen yol kontrolleri sırasında Bitlis'ten İzmir istikametine gitmekte yolcu otobüsü durduruldu. Otobüste narkotik köpeği ile yapılan aramada bir kişinin sırt çantasında bin 850 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayın şüphelisi gözaltına alındı. Kristal uyuşturucu olarakda bilinen metamfetamin, en tehlikeli uyuşturucu maddeler arısında yer alıyor. - SİVAS

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YORUMLAR (1)

  • SONER AMİNCİ:
    Kollu kuvvetlerimize başarılar dilerim rabbim onları esirgesin ve korusun inşallahh
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