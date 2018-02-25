Sivas'ta Metamfetamin Ele Geçirildi
AFRİN HAREKATI'NDA 37. GÜN! OPERASYONDAN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

Sivas'ta Metamfetamin Ele Geçirildi

Sivas’ta Afganistan uyruklu bir kişinin üzerinde 770 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Sivas'ta Metamfetamin Ele Geçirildi

Sivas'ta Afganistan uyruklu bir kişinin üzerinde 770 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Sivas'ta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol kontrolleri sırasında 22 gram eroin maddesi ve 770 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Polis aldığı; S.R.M. uyruklu Afganistan uyruklu bir kişinin Sivas'ta S.G. isimli İran uyruklu kişi ile temas kurup uyuşturucu madde teslim edeceği bilgisine ulaştı. Yapılan takipte S.R.M. üzerindeki 22 gram eroin maddesi ile yakalanarak gözaltına alındı.

Narkotik timleri tarafından Sivas- Erzincan karayolu üzerinde gerçekleştirilen yol kontrolleri sırasında ise E.M isimli Afganistan uyruklu kişinin valizinde bulunan şampuan kutusunun içerisinde, en tehlikeli uyuşturucular arasında yer alan ve kristal uyuşturucu olarak da bulunan 770 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Zanlılar gözaltına alındı. - SİVAS

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.