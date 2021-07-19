Sivas'ta Mescid-i Aksa'ya yapılan baskına tepki
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Sivas'ta Mescid-i Aksa'ya yapılan baskına tepki

Sivas'ta Mescid-i Aksa'ya yapılan baskına tepki
Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel

Sivas'ta, İsrail polisi korumasındaki fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesi ile Harem-i Şerif ve işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşanan gerginlik kınandı.

Sivas'ta, İsrail polisi korumasındaki fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesi ile Harem-i Şerif ve işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşanan gerginlik kınandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda "Kudüs için meydana çık" sloganıyla bir araya gelen grup adına basın açıklamasını okuyan Sivas İHH Başkan Yardımcısı Bülent Şimşek, Kudüs'ün, Kurban Bayramı öncesi yine İsrail'in saldırılarına maruz kaldığını söyledi.

Şimşek, İsrail'in saldırılarının kronikleştiğini belirterek, "Müslümanların her bayramı öncesi Mescid-i Aksa hedefe konularak, bir meydan okuma yapılmakta ve Mescid-i Aksa bir Yahudi mabedine çevrilmek istenmektedir. Mescid-i Aksa'ya düzenlenen toplu baskınlar, orada ibadet eden Müslümanlara yapılan saldırılar, ilahi hatıranın vücut bulduğu yapıya verilen zararlar, Müslümanların buraya girişlerine konulan engeller, Mescidi Aksa'nın altının oyulmasıyla oluşturulan tüneller, buradaki ibadetgahlara uygulanan kapatmalar, Yahudilerin burada gerçekleştirdiği ayinler ve pervasızlıklar, her türlü sosyal ve kamusal baskılamalar, İsrail'in Mescid-i Aksa üzerindeki düşlerinin yapı taşları olarak karşımıza çıkmaktadır." ifadelerini kullandı.

İsrail'in, Kudüs'ü ve Mescid-i Aksa'yı Yahudileştirmek isterken, siyonizmin dini, kültürel, politik ve medya yanlarını kullandığına dikkati çeken Şimşek, şöyle devam etti:

"Kişiler ve zamanlar değişse de siyonist ideolojinin karanlık yüzü değişmemektedir. Mücadelemizi verirken, bu ırkçı, saldırgan ideolojinin tüm unsurlarına karşı vermeli, küresel bir farkındalık ve bilinçlendirme hareketi uyandırmalıyız. Mescid-i Aksa ve Kudüs'ün akıbetini yalnızca orada yaşayan Filistinlilerin omuzlarına yüklememeli, her bir Müslüman, zamanın ve şartların ruhuna münasip şekilde Kudüs ruhunu ortaya koymasını bilmelidir. İsrail şunu unutmasın ki, bizler yeniden bedel ödemeye hazırız ve hep hazır olmaya devam edeceğiz. Gerekirse hepimiz Filistin'e gider, orada Filistinli kardeşlerimizle omuz omuza mücadele eder yine de Mescid-i Aksa'yı yalnız bırakmayız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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