Sivas'ta mesai saatleri yeniden düzenlendi
Sivas'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatleri yeniden düzenlendi.
26.04.2020 15:48 | Son Güncelleme: 26.04.2020 15:48
Sivas'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatleri yeniden düzenlendi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, virüsün yayılımının en aza indirilmesi amacıyla ramazan ayı süresince 27 Nisan-26 Mayıs tarihlerinde mesai saatleri yeniden düzenlendi.
Buna göre, kentteki kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatleri 09.00-12.30, 13.00-16.30 olarak uygulanacak.
Kaynak: AA