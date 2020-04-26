Sivas'ta mesai saatleri değişti Sivas'ta korona virüs tedbirleri ve Ramazan ayı dolayısıyla çalışma saatleri değişti.

Sivas'ta korona virüs tedbirleri ve Ramazan ayı dolayısıyla çalışma saatleri değişti.

Alınan bilgilere göre, korona virüs tedbirleri ve Ramazan ayı dolayısıyla kamu çalışanları için sabah mesaisi 09.00'da başlayacak. 12.30-13.00 arasında öğle tatili yapacak olanlar kamu kurumlarında akşam mesaisi 16.30'da sona erecek. Bu uygulama Ramazan Bayramı sonrasında sona erecek ve mesai saatleri 26 Mayıs'ta normale dönecek. - SİVAS

Kaynak: İHA