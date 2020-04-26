Sivas'ta mesai saatleri değişti
Sivas'ta korona virüs tedbirleri ve Ramazan ayı dolayısıyla çalışma saatleri değişti.
26.04.2020 15:57 | Son Güncelleme: 26.04.2020 15:57
Sivas'ta korona virüs tedbirleri ve Ramazan ayı dolayısıyla çalışma saatleri değişti.
Alınan bilgilere göre, korona virüs tedbirleri ve Ramazan ayı dolayısıyla kamu çalışanları için sabah mesaisi 09.00'da başlayacak. 12.30-13.00 arasında öğle tatili yapacak olanlar kamu kurumlarında akşam mesaisi 16.30'da sona erecek. Bu uygulama Ramazan Bayramı sonrasında sona erecek ve mesai saatleri 26 Mayıs'ta normale dönecek. - SİVAS
Kaynak: İHA