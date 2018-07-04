Sivas'ta Mera Islahı Projesi

Sivas'ta, mera ıslahı projesi başlatıldı.

Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından çiftçilerin işlerini kolaylaştırmak amacıyla hazırlanan 9 adet mera ve ıslah amenajman projeleri bakanlık tarafından onaylanırken, söz konusu projenin ilk ayağı Altınyayla ilçesinde düzenlenen törenle tanıtıldı.

Programda konuşan Sivas Valisi Davut Gül, ufak dokunuşlarla, küçük bütçelerle üreticilerin hayatını kolaylaştıran işler yapıldığını belirtti.

Yatırımın ilçeye hayırlı olmasını dileyen Vali Gül, "Ülkemiz başta olmak üzere ilimiz de güzel çalışmalar yapılıyor. Meranın korunmasına yönelik çok ciddi düzenlemeler yapılıyor. Sivas'ın birçok özelliği var, ama tarım hayvancılık ekonomik anlamda bizim en önemli gelir kaynaklarımızdan birisi. Bu açıdan çiftçimizi köyde tutmak için bu tür yatırımların yapılması çok doğru." ifadelerini kullandı.

Gül, ülkede hayvan varlığıyla ilgili yaşanan tartışmalara da değinerek, "Halkımız arasında 'hayvan sayısı azaldı, eti dışarıdan ithal ediyoruz' gibi açıklamalar yapılıyor. Bu çok doğru değil. Hayvan sayımız arttı, ama tüketim çok. Kişi başına tüketilen et miktarı arttı, insanlar zenginleştikçe refah düzeyi arttıkça tüketimde artmış oluyor." ifadelerini kullandı.

Altınyayla Kaymakamı Musa Aydemir ise, mera ıslah projesinin kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Seyit Yıldız ise, mera alanlarında yüzde 95 oranında tahsis ve tespit çalışması yapıldığını belirterek, bu kapsamda 750 bin hektar meranın kullanım hakkının çiftçiye verildiğini aktardı.

2018 yılı içerisinde 9 ilçede mera ıslah projesi uygulanacağını dile getiren Yıldız, proje kapsamına tohum, gölgelik, hayvan sulağı ve gübreleme işlemleri yapılacağını kaydetti.

Altınyayla ilçesinde uygulamaya konulan projeyle 25 bin dekar alana hizmet verildiğini aktaran Yıldız, "Çiftçilerimizin her zaman yanındayız. Bakanlığımızın destekleri ile daha güzel projeler uygulanacak." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Altınyayla İlçesi Mera Islah projesinin açılışı gerçekleştirildi.