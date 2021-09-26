Sivas'ta menfeze düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Haberler
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Sivas'ta menfeze düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı

AA / Serhat Zafer - Haberler | Güncel
Sivas'ta menfeze düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Sivas'ta menfeze düşen otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

SİVAS (AA) - Sivas'ta menfeze düşen otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Ö.K. yönetimindeki 58 TL 546 plakalı otomobil, Serpincik köyü girişinde menfeze düştü.

Kazada sürücü ile araçta bulunan M.E.K. ve Z.K. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Cumhuriyet Ünirversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Serhat Zafer - Son Dakika Haberleri
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