Sivas'ta, Memur-Sen'den maaş zammı açıklaması
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Sivas'ta, Memur-Sen'den maaş zammı açıklaması

Sivas'ta, Memur-Sen'den maaş zammı açıklaması
Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit Avcı - Haberler | Güncel

SİVAS'ta bir araya gelen Memur-Sen Sivas İl Temsilciliği ve Eğitim-Bir-Sen Sivas 1 Nolu Şube Başkanlığı üyeleri, enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memur maaşlarına yapılan zammın yetersiz olduğunu savundu.

SİVAS'ta bir araya gelen Memur-Sen Sivas İl Temsilciliği ve Eğitim-Bir-Sen Sivas 1 Nolu Şube Başkanlığı üyeleri, enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memur maaşlarına yapılan zammın yetersiz olduğunu savundu.

Memur-Sen İl Temsilciği ve Eğitim-Bir-Sen Sivas 1 Nolu Şube Başkanlığı üyeleri enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memur maaşlarına yapılan zamla ilgili açıklama yaptı. Kent meydanında 'Seyyanen zam verilsin, gelir kaybı giderilsin' pankartı açan yaklaşık 50 kişilik grup adına açıklama yapan Memur-Sen Sivas İl Temsilcisi Halil İbrahim Temiz, "Malum bugün haziran ayı enflasyon rakamı açıklandı. Böylelikle kamu görevlilerinin 2021 yılı ilk altı aylık zam oranına eklenecek enflasyon oranı da belirlenmiş oldu. 5'inci dönem toplu sözleşmenin mutabakatsızlıkla sonuçlanması sonucu Kamu İşvereni ve Kamu Görevlileri Hakem Kurulu 2021 yılı için yüzde 3+3 zammı kamu görevlilerine reva görmüştü. Bugün açıklanan 1,94'lük haziran ayı enflasyon oranıyla 2021 yılı ilk altı aylık enflasyon farkı 5,45 olmuş, böylelikle 1 Temmuz 2021 itibariyle yüzde 8,45'lik bir artış olmuştur. Bu zam değil, enflasyon kaynaklı memurun kaybıdır. Özellikle küresel dengesizlikler ve son 1,5 yıldır bütün insanlığı etkisi altına alan ölümcül koronavirüs pandemisi, hayatımızın akışını derinden etkiliyor. Dolayısıyla, böylesi zor koşullar altında, ülkemiz ekonomisinin kur üzerinden yaşadığı finansal dalgalanma dahil birçok konuyu serinkanlı bir değerlendirmeye tabi tutmamız gerektiği de ortadadır. Biz durduğumuz yerin sorumluluğunu da zorunluluğunu da iyi bellemiş bir emek örgütüyüz. Evet, biz emeğimizin ve ekmeğimizin derdindeyiz. Biz, alın terimizin hakkını ve hizmetimizin ederini istiyoruz" dedi. 


- Sivas
Sivas'ta, Memur-Sen'den maaş zammı açıklaması
Sivas'ta, Memur-Sen'den maaş zammı açıklaması
Sivas'ta, Memur-Sen'den maaş zammı açıklaması
Sivas'ta, Memur-Sen'den maaş zammı açıklaması

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit Avcı

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