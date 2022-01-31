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Sivas'ta Mehmetçikler yaban hayvanlarını unutmadı

AA, Serhat Zafer - Güncel
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Sivas'ta Mehmetçikler yaban hayvanlarını unutmadı

Sivas'ın Zara ilçesinde jandarmalar yaban hayvanları için araziye yem bıraktı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Sivas'ın Zara ilçesinde jandarmalar yaban hayvanları için araziye yem bıraktı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Zara İlçe Jandarma ve Asayiş Komando Bölük Komutanlığı ekipleri, Sivas- Erzincan kara yolu üzerindeki Uluslararası Sulak Alanların Korunması Sözleşmesi (RAMSAR) kapsamında koruma altına alınan Tödürge Gölü kenarında yemleme çalışması yaptı.

Ekipler, karla kaplı bölgede hayvanların aç kalmaması için yemleme çalışmalarının devam edeceğini belirtti.?

AA / Serhat Zafer - Güncel

Jandarma, Erzincan, Hisarcık, Sivas, Güncel, Haber

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