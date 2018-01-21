Sivas'ta Mehmetçik İçin Dua Edildi

Sivas'ta Mehmetçik için dua edildi

Tüm Türkiye'de olduğu Sivas'ta da Afrin operasyonunun başarılı geçmesi için eller semaya açılarak Mehmetçik için Fetih Suresi okundu

SİVAS - Tüm Türkiye'de olduğu Sivas'ta da Afrin operasyonunun başarılı geçmesi için eller semaya açılarak Mehmetçik için Fetih Suresi okundu.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için bütün camilerde yatsı ve sabah namazı sonrası Fetih Suresi okunacağı ve dua edileceği açıklamasının ardından bu sabah Sivas halkı ve il protokolü tarihi Ulu Cami'nde bir araya geldi. Afrin'deki operasyonun başarılı geçmesi için cami imamı tarafından Fetih suresi okundu. Daha sonra sabah namazı kılındı. Namazının ardından İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan tarafından dua edildi. Namazın ardından Sivas Belediyesi tarafından sıcak çorba ve poğaça dağıtıldı.

Belediye Başkanı Sami Aydın, Sivas halkı olarak Ulu Cami'nde sabah namazını hep birlikte kıldıklarını belirterek,"Şuan bu kış gününde, bu zor şartlarda cephede olan, sınır ötesi harekatta bulunan askerlerimize silahlı kuvvetlerimi dua ettik. Hedeflerini ulaştıktan sonra, muzaffer olduktan sonra o terör yuvalarını dağıttıktan sonra ülkemize, ailelerine ve sevdiklerine sağlık ve sıhhat içinde tekrar döneceklerdir. Onu umut ediyor, onu temenni ediyoruz. Dualarımız bu yönde" dedi.