Sivas'ta maske takmayanlara ceza KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında, maske takma zorunluluğu getirilen illerden Sivas'ta, 7 kişiye 900'er lira ceza kesildi.

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında, maske takma zorunluluğu getirilen illerden Sivas'ta, 7 kişiye 900'er lira ceza kesildi.

Maske takma yasağının ilk uygulamaya koyulduğu illerden biri olan Sivas'ta dün polis ekipleri gün boyu denetim yaptı. Denetimde maske takmayan 7 kişiye 900'er lira olmak üzere toplam 6 bin 300 lira ceza uygulandı. Yetkililer, denetimlerin aralıksız süreceğini bildirdi.

Kaynak: DHA