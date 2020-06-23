Sivas'ta maske takmayanlara ceza
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Sivas'ta maske takmayanlara ceza

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında, maske takma zorunluluğu getirilen illerden Sivas'ta, 7 kişiye 900'er lira ceza kesildi.

Sivas'ta maske takmayanlara ceza
23.06.2020 11:44 | Son Güncelleme: 23.06.2020 12:33

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında, maske takma zorunluluğu getirilen illerden Sivas'ta, 7 kişiye 900'er lira ceza kesildi.

Maske takma yasağının ilk uygulamaya koyulduğu illerden biri olan Sivas'ta dün polis ekipleri gün boyu denetim yaptı. Denetimde maske takmayan 7 kişiye 900'er lira olmak üzere toplam 6 bin 300 lira ceza uygulandı. Yetkililer, denetimlerin aralıksız süreceğini bildirdi. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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