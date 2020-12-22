Sivas'ta masalsı kış güzelliği
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Sivas'ta masalsı kış güzelliği

22.12.2020 11:37 | Son Güncelleme: 22.12.2020 12:17

Sivas'ta masalsı kış güzelliği Sivas'ta dondurucu soğuk, kırağı ve buz sarkıtları masalsı bir güzellik ortaya çıkardı Sivas'ta dondurucu soğuk, kırağı ve buz sarkıtları masalsı bir güzellik ortaya çıkardı.

Sivas'ta masalsı kış güzelliği

Sivas'ta dondurucu soğuk, kırağı ve buz sarkıtları masalsı bir güzellik ortaya çıkardı

SİVAS - Sivas'ta dondurucu soğuk, kırağı ve buz sarkıtları masalsı bir güzellik ortaya çıkardı.

Sivas Karaçayır yolu üzerinde bulunan Paşabahçe mesire alanı yaz aylarında yurtiçinden ve yurt dışından gelen vatandaşların akınına uğruyor. Doğayla iç içe olmak isteyenler, piknikçiler ve fotoğraf severlerin uğrak yeri olan mesire alanı kış ayının gelmesiyle sessizliğe büründü. Kentte hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi nedeniyle sabah saatlerinde kırağı etkili oldu. Paşabahçe mesire alanında bulunan ağaçlar ve çimenler kırağı ile beyaza bürünürken alanda bulunan yapay dere ise dondurucu soğuğun etkisiyle buz tuttu. Öte yandan bölgede bulunan Hobbit evlerin olduğu alanda çimenleri sulamak için kullanılan su borusunun patlaması ile ağaçlar da buz sarkıtı oluşurken çimenler buzla kaplandı. Kırağı ve buz tutan ağaç ile bitkiler kartpostallık görüntüler oluşturdu. Havadan görüntülenen masalsı güzellik görsel şölen sundu.

Sivas'ta masalsı kış güzelliği
Sivas'ta masalsı kış güzelliği
Sivas'ta masalsı kış güzelliği
Sivas'ta masalsı kış güzelliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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