Sivas'ta mart karı

Sivas'ta mart karıSİVAS'ta, öğle saatlerinden itibaren başlayan sağanak, akşam üzeri yerini kar yağışına bıraktı.

Sivas'ta mart karı

SİVAS'ta, öğle saatlerinden itibaren başlayan sağanak, akşam üzeri yerini kar yağışına bıraktı.

Kentte dünden itibaren aralıklarla yağan yağmur, bugün kara dönüştü. Yağmurun etkisini yitirmesiyle birlikte kar etkili olmaya başladı. Hava sıcaklığının 1 dereceye kadar düştüğü kent merkezinde, lapa lapa yağan kar görsel şölen sundu. Mart ayının ortasında kendini gösteren kar yağışını, vatandaşlar sevinçle karşıladı. Yağışı fırsat bilenler tarihi kent meydanında bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı