SİVAS'TA MARKETİN DIŞ CEPHE KAPLAMASI ALEV ALDI

SİVAS'ta bir marketin dış cephe kaplaması alev aldı.

SİVAS'ta bir marketin dış cephe kaplaması alev aldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın saat 22.30 sıralarında Gültepe Mahallesi Farabi Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerindeki 12 katlı bir apartmanın altında bulunan bir market zincirine ait şubenin dış cephesi henüz belirlenemeyen nedenden dolayı alev aldı. Yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Dış cephenin plastik malzeme olması nedeniyle kısa sürede alev marketin üstünde bulunan apartmanın 1'inci katındaki dairenin balkonuna sıçradı. Dairede bulunanlar çevredekilerin yardımıyla tahliye edildi. Sivas Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın sonrası marketin dış cephesinde ve üzerine bulunan apartman dairesinin balkonunda hasar meydana geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı