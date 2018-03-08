Sivas'ta Markete Av Tüfeği ile Ateş Açıldı-Hd

Sivas'ta dün gece bir marketler zinciri şubesine kimliği belirsiz kişi veya kişiler av tüfeği ile ateş açıldı.

Olay, dün gece Gülyurt Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan çok ortaklı bir marketler zincirinin şubesinde yaşandı. Marketin kapalı olduğu saatlerde, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından av tüfeği ile ateş açıldı. Sabah şubeyi açmaya gelen market yetkilileri, dükkan camlarına saçmaların isabet ettiğini gördü. Bunun üzerine durum polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, markette inceleme yaptı. Markette maddi hasara neden olan olayın şüpheli veya şüphelilerini yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alındı.