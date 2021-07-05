Sivas'ta mandaya çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
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Sivas'ta mandaya çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Sivas'ta mandaya çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Kemal Erdoğmuş - Haberler | Güncel

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde mandaya çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde mandaya çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

K.Y. (71) yönetimindeki 58 NE 570 plakalı otomobil, Kayseri-Sivas kara yolu Gücük Tren İstasyonu karşısında aniden önüne çıkan mandaya çarptı.

Savrularak bariyerlere çarpan otomobilde bulunan S.A (44), D.Y. (70) ve S.K. (42) yaralandı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada yaralanan manda sahibine teslim edildi.

Sivas'ta mandaya çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Sivas'ta mandaya çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Erdoğmuş

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