Sivas'ta mahkumları taşıyan araç devrildi

Sivas'ta mahkumları taşıyan araç devrildi

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde mahkumları taşıyan aracın devrilmesi sonucu 5 asker ve 4 mahkum yaralandı.

08.10.2019 08:30
Sivas'ta mahkumları taşıyan araç devrildi

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde mahkumları taşıyan aracın devrilmesi sonucu 5 asker ve 4 mahkum yaralandı.

Tokat'tan Mardin, Elazığ ve Diyarbakır'a mahkum sevki için yola çıkan M.K. idaresindeki 60 HU 328 plakalı cezaevi nakil aracı, Sivas-Tokat kara yolu Ilıca Göleti mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, 5 askeri personel ile 4 mahkum yaralandı.

Ambulanslarla Sivas'taki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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