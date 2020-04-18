Sivas'ta mahalle muhtarları ücretsiz maske dağıtımına başladı Sivas'ta mahalle muhtarları, Valilik tarafından verilen maskeleri ücretsiz olarak dağıtmaya başladı.

Sivas'ta mahalle muhtarları, Valilik tarafından verilen maskeleri ücretsiz olarak dağıtmaya başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında market ve pazar yeri gibi kalabalık alanlarda maske kullanımının zorunlu hale getirilmesinin ardından harekete geçen Sivas Valiliği, maskeleri mahalle muhtarları aracılığıyla mahalle sakinlerine ulaştırıyor.

Kaleardı Mahalle Muhtarı Ayhan Elbay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, maskeleri mahalle sakinlerinin evlerinde teslim etmeye başladığını söyledi.

Maske dağıtırken koronavirüsten korunmak için alınması gereken tedbirleri anlattığını da dile getiren Elbay, "Mecbur kalınmadığı sürece dışarı çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunuyorum. Tedbirler kapsamında mahalle muhtarı olarak bu çalışmalara destek vermek görevimizdir." diye konuştu.

Elbay, 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı bulunan vatandaşlara telefon numarasını da bıraktığını, ihtiyaçları olduğu zaman her zaman emirlerinde olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA