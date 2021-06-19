Sivas'ta mahalle meclisi toplantılarının ikincisi düzenlendi
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Sivas'ta mahalle meclisi toplantılarının ikincisi düzenlendi

Sivas'ta mahalle meclisi toplantılarının ikincisi düzenlendi
Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, ikincisi düzenlenen mahalle meclisi toplantısında Esentepe ve Yunus Emre mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, ikincisi düzenlenen mahalle meclisi toplantısında Esentepe ve Yunus Emre mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Esentepe Mahallesi Lütfi Fikret Tuncer İlkokulu bahçesinde düzenlenen toplantıda vatandaşlarla bir araya gelen Bilgin, kentsel dönüşüm projesinde gelinen son durumun hakkında bilgi vererek, rezerv alanda 18. madde uygulaması tamamlanan hak sahiplerine tapularını teslim etti.

???????Ortak ihtiyaçların belirlenerek yaşam kalitesini artırmayı amaçlayan toplantıda, muhtarlar, azalar, cami imamları, cami dernek başkanları, okul müdürleri, okul aile birliği başkanları, AK Parti mahalle başkanları ve site yöneticileri ile mahalle sakinlerinin talepleri dinlendi.

Sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarına riayet edilerek düzenlenen toplantıya Bilgin'in yanı sıra, AK Parti İl Başkanı Hakan Aksu, Merkez İlçe Başkanı Muhammet Burak Kuruçay, Gençlik Kolları Başkanı Fatih Sakarya, belediye başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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