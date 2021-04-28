Sivas'ta madımak sezonu açıldı
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Sivas'ta madımak sezonu açıldı

İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA KOÇYİĞİT - Haberler | Yerel

Sivas'ta madımak sezonu açıldı Vatandaşlar madımak hasadı için doğaya akın etti Sivas'ın meşhur madımak bitkisi baharın gelmesiyle yetişti.

Sivas'ta madımak sezonu açıldı

Vatandaşlar madımak hasadı için doğaya akın etti

SİVAS - Sivas'ın meşhur madımak bitkisi baharın gelmesiyle yetişti. Vatandaşlar madımak hasadı için doğaya akın etti.

Sivas'ta baharın gelmesiyle birlikte madımak sezonu açıldı. Doğada kendiliğinden yetişen ve insan sağlığına birçok faydası olan madımak bitkisinin hasadına başlandı. Sivas'ın İmranlı ilçesinde vatandaşlar çeşitli yemekleri yapılan madımak bitkisini toplamak için doğaya akın etti. Şehir hayatından bunalan ve doğada vakit geçirmek isteyen vatandaşlarda madımak toplamak için kendilerini doğaya bıraktı. Vatandaşlar madımağı toplayarak hem lezzetli yemekler yapıyor hem de satarak aile ekonomisine katkı sağlıyor. Yurt içi ve yurt dışından alınan siparişler yetiştirilmeye çalışılıyor.

Büyük şehirlerden bunalanlar doğada madımak hasadı yapıyor

Madımak toplayan vatandaş, "Bölge endemik bitki ve doğası olan bir yer. 3 bölgenin birleşim noktasında. Rakım çok yüksek. Kendine ait bir çiçek florası ve bitki örtüsü var. Bu nedenle İmranlı'da ki madımak diğer yörelere göre çok daha insan sağlığına faydalı bir bitki. Herkesi madımak toplamaya, burada doğayla buluşmaya davet ediyoruz. Büyük şehirlerde bunalan dostlarımızın hepsi uçsuz bucaksız Kızıl Irmağın kenarında hayatı güzelleştiriyoruz" dedi.

Madımak hasadı yapan başka bir vatandaş ise, "Topladığımız madımaklarla hanımlar gerek evlerine katkı gerekse ev ekonomisine katkı sağlamak için bir araya geldik ve madımak topladık. Şehir dışından siparişlerimiz var. Oraya göndereceğiz. Yurt dışından siparişler alıyoruz. Konum itibariyle İmranlı'da bu madımağı değerlendirmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Sivas'ta madımak sezonu açıldı
Sivas'ta madımak sezonu açıldı
Sivas'ta madımak sezonu açıldı
Sivas'ta madımak sezonu açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA KOÇYİĞİT

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