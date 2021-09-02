Sivas'ta lokantalardan hırsızlık yapan iki kişi tutuklandı
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Sivas'ta lokantalardan hırsızlık yapan iki kişi tutuklandı

Sivas'ta lokantalardan hırsızlık yapan iki kişi tutuklandı
Anadolu Ajansı / Serhat Zafer - Haberler | Güncel

Sivas'ta 4 lokantadan bilgisayar, telefon, para ve çek defteri çalan iki kişi tutuklandı.

Sivas'ta 4 lokantadan bilgisayar, telefon, para ve çek defteri çalan iki kişi tutuklandı.

Gültepe Mahallesi Toptancılar Sitesi'nde faaliyet gösteren A.S, İ.K.U, C.K. ve G.B'ye ait lokantalardan dün, bilgisayar, cep telefonu, çek defteri, 3 bin lira ve sadaka kutularındaki bozuk paraların çalınması üzerine çalışma başlatan Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kaçtıkları otomobilin plakasını tespit etti.

Şüpheliler İ.G. (30) ve H.P'nin içerisinde bulunduğu araç, Gürün ilçesindeki jandarma uygulama noktasında durduruldu.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Hırsızlık olayı, güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

Sivas'ta lokantalardan hırsızlık yapan iki kişi tutuklandı
Sivas'ta lokantalardan hırsızlık yapan iki kişi tutuklandı
Sivas'ta lokantalardan hırsızlık yapan iki kişi tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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