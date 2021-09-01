Sivas'ta lokantalardan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı
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Sivas'ta lokantalardan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı

Sivas'ta lokantalardan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı
Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya - Haberler | Güncel

Sivas'ta 4 lokantadan bilgisayar, telefon, para ve çek defteri çalan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Sivas'ta 4 lokantadan bilgisayar, telefon, para ve çek defteri çalan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Gültepe Mahallesi Toptancılar Sitesi'nde faaliyet gösteren lokantaların sahipleri A.S, İ.K.U, C.K. ve G.B, iş yerlerine geldiklerinde hırsızlık olayını fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi.

Lokantalardan bilgisayar, cep telefonu, çek defteri, 3 bin lira ve sadaka kutularındaki bozuk paraların çalındığını tespit eden ekipler, hırsızlık anının yansıdığı güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin kimliğini belirledi.

Zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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