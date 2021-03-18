Sivas'ta lokantalarda müşterilere üzüm hoşafı ikram edildi

Sivas'ta, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla lokantalarda müşterilere üzüm hoşafı ikram edildi.

Sivas'ta, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla lokantalarda müşterilere üzüm hoşafı ikram edildi.

Vali Salih Ayhan ve beraberindekiler, kentteki bir kafeteryada şehit aileleriyle buluştu.

Şehit ailelerine ikram edilen "Çanakkale menüsü" olarak bilinen üzüm hoşafından içen Vali Ayhan, Çanakkale ruhunu yaşamak ve yaşatmak için bugün şehit aileleriyle menüyü paylaştıklarını söyledi.

İldeki tüm lokantalarda da müşterilere gün boyu üzüm hoşafı ikramında bulunuldu.

Kentteki bir lokantada üzüm hoşafı ikram edilmesiyle duygulu anlar yaşayan müşterilerden Songül Karataş, uygulamayı çok güzel bulduğunu söyledi.

İkram edilenin sadece bir hoşaf olmadığını belirten Karataş, "Burada bizim geçmişimiz var, şehitlerimiz var, her şeyimiz var. Sabahtan beri zaten bu duygularla yaşıyoruz, kelimeler tükeniyor." dedi.

Remzi Ceylan ise "Gençlerimize örnek oluyor. Ramazan aylarında o günleri anmak için iftarımı hep hoşafla açıyorum. Allah şehitlerimizin mekanını cennet etsin." diye konuştu.

Lokanta sahibi Serkan Akgül de şehitlere minnettar olduğunu ifade etti.

Valiliğin önerisiyle lokantacı esnafı olarak gelen müşterilere hoşaf ikram ettiklerini belirten Akgün, "Şehitlerimizin aşlarını dağıttık, onlarla biz bu ülkeyi kazandık. Farkındalık olsun diye müşterilerimize hoşaf ve ekmek ikramında bulunduk." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya