Sivas'ta lokantada okey oynarken yakalanan 9 kişiye 7 bin 686 lira ceza verildi

Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek bir lokantada okey oynarken yakalanan 9 kişiye 7 bin 686 lira ceza kesildi.

Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek bir lokantada okey oynarken yakalanan 9 kişiye 7 bin 686 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gültepe Mahallesi'nde bir iş yerinde yaptığı denetim ve kontrollerde restoran bölümünde 2 masa etrafında okey oynadığını tespit etti.

Polisler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İl Hıfzısıhha Kurul kararlarına uymayan 9 kişiye maske takmadıkları, sosyal mesafe kurallarına uymadıkları için 854'er liradan 7 bin 686 lira, iş yeri sahibine ise 3 bin 469 lira ceza uygulanmak üzere tutanak tuttu.

İş yeri çalışanı olan kişilerin ifadelerinde, temizlik yaptıktan sonra zaman geçirmek için okey oynadıklarını söyledikleri öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer