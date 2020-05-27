Sivas'ta lokanta bacasında yangın Sivas'ta lokanta bacasında yangınSİVAS'ta döner satışı yapan bir lokantanın baca kısmında yangın çıktı.

Sivas'ta lokanta bacasında yangın

SİVAS'ta döner satışı yapan bir lokantanın baca kısmında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, dükkanda hasar oluştu.

Olay, saat 15.00 sıralarında Çarşıbaşı Mahallesi, Eski Belediye Sokak üzerinde yaşandı. Sokakta bulunan O.Y.'nin işlettiği döner lokantasının baca kısmı tutuştu. İş yerinin içi bir anda dumanla doldu. İş yeri çalışanları kendi imkanları ile tutuşan bacaya müdahale etmeye çalışırken, olay yerine itfaiye ekipleri de çağrıldı. Kısa sürede olay yerine gelen Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangın sonucunda iş yerinde hasar oluştu.

Kaynak: DHA