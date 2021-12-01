Sivas'ta liseliler geliştirdikleri model uçakla Türkiye ikincisi oldu - Haberler
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Sivas'ta liseliler geliştirdikleri model uçakla Türkiye ikincisi oldu

AA / Çetin Karaçoban - Haberler | Güncel
Sivas'ta liseliler geliştirdikleri model uçakla Türkiye ikincisi oldu

Sivas'taki Hacı Mehmet Sabancı Anadolu Lisesi Hava Sporları Kulübü üyesi öğrenciler, balsa ağacından geliştirdikleri model uçakla İstanbul'da düzenlenen Free Flight (FF) Salon Model Uçak Türkiye Şampiyonası 3. etap yarışları büyükler kategorisinde ikinci oldu.

SİVAS (AA) - Sivas'taki Hacı Mehmet Sabancı Anadolu Lisesi Hava Sporları Kulübü üyesi öğrenciler, balsa ağacından geliştirdikleri model uçakla İstanbul'da düzenlenen Free Flight (FF) Salon Model Uçak Türkiye Şampiyonası 3. etap yarışları büyükler kategorisinde ikinci oldu.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu ile Büyükçekmece Sportif Havacılık Kulübü'nün 26-28 Kasım'da Bağcılar Spor Salonu'nda düzenlediği yarışmaya 4 model uçakla katılan öğrenciler, büyükler kategorisindeki 3. etapta 62 takım arasında ikinciliği elde etti.

Rehber öğretmen Hüseyin Tecer, AA muhabirine, bu yıl içinde Manisa ve Eskişehir'de düzenlenen yarışmalarda da derece elde ettiklerini belirterek, "Öğrencilerimiz büyük bir azim ve özveriyle çalıştı. Bundan sonra da aynı şekilde okul sporlarına, uzay ve havacılık modelleri ile roket çalışmalarına devam edeceğiz." diye konuştu.

Öğrencilerden Hamide Acungil de "Bundan sonraki şampiyonada Türkiye birincisi olacağımızın sözünü buradan veriyorum." dedi.

Okul müdürü Savaş Korkmaz ise öğretmen ve öğrencileri tebrik ederek, savunma sanayisine altyapı oluşturacak nitelikli öğrencilerin yetiştirilmesine önem vereceklerini vurguladı.

Sivas'ta liseliler geliştirdikleri model uçakla Türkiye ikincisi oldu

Sivas'ta liseliler geliştirdikleri model uçakla Türkiye ikincisi oldu

Sivas'ta liseliler geliştirdikleri model uçakla Türkiye ikincisi oldu

Sivas'ta liseliler geliştirdikleri model uçakla Türkiye ikincisi oldu

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AA / Çetin Karaçoban - Son Dakika Haberleri

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