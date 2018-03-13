Sivas'ta Liseler Arası Voleybol Turnuvası
Sivas Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü’nün düzenlediği ’Belediye Başkanlığı Liseler Arası Voleybol Turnuvası’ başladı.
Sivas Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü'nün düzenlediği 'Belediye Başkanlığı Liseler Arası Voleybol Turnuvası' başladı.
12- 23 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek turnuvaya, 6'sı erkek, 12'si kız olmak üzere toplam 18 takım katılıyor. 4 Eylül Spor Salonu'nda oynan maçlar ile başlayan turnuvada Atatürk Anadolu Lisesi, Gazi Anadolu Lisesi'ni 3-0 yendi.
Belediye Başkanlığı Liseler Arası Voleybol Turnuvası'nda 23 Mart tarihine kadar oynanacak çeyrek final, yarı final ve final maçlarında kız ve erkek takımlar arasında şampiyonlar belirlenecek. - SİVAS