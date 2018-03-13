Sivas'ta Liseler Arası Voleybol Turnuvası

Sivas Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü'nün düzenlediği 'Belediye Başkanlığı Liseler Arası Voleybol Turnuvası' başladı.

12- 23 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek turnuvaya, 6'sı erkek, 12'si kız olmak üzere toplam 18 takım katılıyor. 4 Eylül Spor Salonu'nda oynan maçlar ile başlayan turnuvada Atatürk Anadolu Lisesi, Gazi Anadolu Lisesi'ni 3-0 yendi.

Belediye Başkanlığı Liseler Arası Voleybol Turnuvası'nda 23 Mart tarihine kadar oynanacak çeyrek final, yarı final ve final maçlarında kız ve erkek takımlar arasında şampiyonlar belirlenecek. - SİVAS