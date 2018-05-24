Sivas'ta Liseler Arası Münazara Yarışması Finali Yapıldı
Sivas Milli Eğitim Müdürlüğünce 2017-2018 eğitim öğretim yılı Kadı Burhaneddin Öğrenci Meclisleri Projesi kapsamında düzenlenen liseler arası münazara yarışmasının finali yapıldı.
Sivas Milli Eğitim Müdürlüğünce 2017-2018 eğitim öğretim yılı Kadı Burhaneddin Öğrenci Meclisleri Projesi kapsamında düzenlenen liseler arası münazara yarışmasının finali yapıldı.
Ticaret ve Sanayi Odasının konferans salonunda düzenlenen finalde, Yenişehir Anadolu Lisesi ve Selçuk Anadolu Lisesi yarıştı.
Yarışmada münazara boyunca "İnsan ilişkilerinde saygı mı, yoksa sevgi mi önemlidir?" konusunda "saygı önemlidir" tezini Yenişehir Anadolu Lisesi, "sevgi önemlidir" antitezini Selçuk Anadolu Lisesi savundu.
Yarışma sonunda jüri konuya hakimiyet, örnek verme, jest ve mimikler, Türkçe'yi iyi kullanma, nezaket kurallarına uyma ölçütlerini de göz önünde bulundurarak, "sevgi önemlidir" tezini savunan Selçuk Anadolu Lisesini birinci seçti.
İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, öğrencileri kupayla ödüllendirdi.
Yarışmayı İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mesnet Aras, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler izledi.