Sivas'ta lise öğrencilerinden videolu "Evde kal" çağrısı Sivas'taki Muzaffer Sarısözen Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, çektikleri videoyla yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı "Evde kal" çağrısı yaptı.

Sivas'taki Muzaffer Sarısözen Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, çektikleri videoyla yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı "Evde kal" çağrısı yaptı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında çalışmalarını öğretmenlerinin hazırladığı ders programı kapsamında evde sürdüren Muzaffer Sarısözen Güzel Sanatlar Lisesi müzik ve resim bölümü öğrencileri, piyano, gitar, keman gibi müzik aletleri ve ellerindeki resim fırçalarıyla kamera karşısına geçti.

Öğrenciler, sosyal medyada yayımladıkları videoda hayatın resim ve müzik ile eve sığabileceği mesajını vererek, virüsün yayılmasını engellemek amacıyla "Evde kal" çağrısında bulundu.

Kaynak: AA