Sivas'ta lise öğrencileri yarıyıl tatil kampında bir araya geldi
AA, Göksel Cüneyt İğde - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Sivas'ta müftülük ve belediyenin iş birliğiyle lise öğrencilerine yönelik yarıyıl tatil kampı organizasyonu düzenlendi.
SİVAS (AA) - Sivas'ta müftülük ve belediyenin iş birliğiyle lise öğrencilerine yönelik yarıyıl tatil kampı organizasyonu düzenlendi.
İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Sıcak Çermik Kaplıcaları'nda düzenlenen 3 günlük yarıyıl tatil kampına 50 lise öğrencisi katıldı.
Öğrenciler, kamp boyunca kitap tahlili, maneviyat istasyonu, akıl oyunları, bilgi yarışmaları gibi çeşitli etkinliklere katıldı.
Kampın son gününde İl Müftü Yardımcısı Muttalip Karataş'ın konuşmacı olarak katıldığı "Günümüzde Müslüman Kimliği" konulu sohbet programını öğrenciler ilgiyle takip etti.
AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel