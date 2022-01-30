Sivas'ta lise öğrencileri yarıyıl tatil kampında bir araya geldi - Haberler
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Sivas'ta lise öğrencileri yarıyıl tatil kampında bir araya geldi

AA, Göksel Cüneyt İğde - Güncel
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Sivas'ta lise öğrencileri yarıyıl tatil kampında bir araya geldi

Sivas'ta müftülük ve belediyenin iş birliğiyle lise öğrencilerine yönelik yarıyıl tatil kampı organizasyonu düzenlendi.

SİVAS (AA) - Sivas'ta müftülük ve belediyenin iş birliğiyle lise öğrencilerine yönelik yarıyıl tatil kampı organizasyonu düzenlendi.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Sıcak Çermik Kaplıcaları'nda düzenlenen 3 günlük yarıyıl tatil kampına 50 lise öğrencisi katıldı.

Öğrenciler, kamp boyunca kitap tahlili, maneviyat istasyonu, akıl oyunları, bilgi yarışmaları gibi çeşitli etkinliklere katıldı.

Kampın son gününde İl Müftü Yardımcısı Muttalip Karataş'ın konuşmacı olarak katıldığı "Günümüzde Müslüman Kimliği" konulu sohbet programını öğrenciler ilgiyle takip etti.

AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel

Sivas, Güncel, Haber

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