SİVAS'TA 'LİNK DOLANDIRICILIĞI' OPERASYONUNDA 6 TUTUKLAMA - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

SİVAS'TA 'LİNK DOLANDIRICILIĞI' OPERASYONUNDA 6 TUTUKLAMA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SİVAS merkezli 4 ilde yapılan operasyonda 'link' göndermek suretiyle kişilerin sosyal medya hesaplarını ele geçirerek dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 8 kişi gözaltına alındı.

SİVAS (DHA) - SİVAS merkezli 4 ilde yapılan operasyonda 'link' göndermek suretiyle kişilerin sosyal medya hesaplarını ele geçirerek dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 6'sı tutuklandı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık yaptıkları ve bu yolla haksız kazanç sağladığı tespit edilen kişilere yönelik Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı. Kullanıcıların sosyal medya hesaplarını 'link' yollamak sureti ile ele geçiren ve bu hesaplar üzerinden dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 8 şüphelinin yakalanması için Sivas merkezli Mersin, Bursa ve İstanbul illerinde polis ekiplerince operasyon düzenlendi. 13 farklı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

SİVAS'TA 'LİNK DOLANDIRICILIĞI' OPERASYONUNDA 6 TUTUKLAMA

SİVAS'TA 'LİNK DOLANDIRICILIĞI' OPERASYONUNDA 6 TUTUKLAMA

SİVAS'TA 'LİNK DOLANDIRICILIĞI' OPERASYONUNDA 6 TUTUKLAMA

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Kadın doktoru taciz eden sanığa 4 ay 20 gün hapis cezası

Kadın doktoru taciz eden sanığa 4 ay 20 gün hapis cezası

 ESENLER'DE ABLASININ BOĞAZINI KESEREK ÖLDÜREN KARDEŞE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTEMİ

ESENLER'DE ABLASININ BOĞAZINI KESEREK ÖLDÜREN KARDEŞE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTEMİ

 Ölüme terk edilen köpeğe cinsel saldırı şüphesi

Ölüme terk edilen köpeğe cinsel saldırı şüphesi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title