Sivas'ta Lgs Heyecanı

Sivas'ta 8 bin 220 8. sınıf öğrencisi bugün 32 okulda gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sınavına (LGS) girdi.

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavının kaldırılmasıyla ilk kez uygulanan LGS bugün gerçekleştirildi. İki bölümde gerçekleştirilen LGS' de ilk oturum saat 09.30'da başlayıp, 10.45'te sona erdi. İkinci oturum ise 11.30'da başlayıp, 12.30'da tamamlandı. Sınavda öğrencilere çoktan seçmeli 90 soru soruldu. Sınavın birinci bölümünde sözelden 50 soru, ikinci bölümde ise sayısal 40 soru yer aldı. Sözel bölümde, 8. sınıf Türkçe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil, sayısal bölümde ise Matematik ve Fen Bilimlerinden oluşan sorular yöneltildi.

Öğrenciler sınavda ter dökerken velileri de okul bahçelerinde heyecanla çocuklarının sınavdan çıkmasını bekledi. Kimi veliler kitap ve gazete okuyarak vakit geçirirken bazı veliler de Kuran okuyarak çocuklarının başarısı için dua etti.

Sınav sonrası öğrencilere sınavın nasıl geçtiği sorulduğunda ise sınavın bekledikleri kadar zor olmadığını belirterek aylardır çalışanlar için kolay geçtiğini söylediler. - SİVAS