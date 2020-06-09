Sivas'ta LGS 186 okulda gerçekleştirilecek
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Sivas'ta LGS 186 okulda gerçekleştirilecek

Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak olan Liselere Giriş Sınavı (LGS) öncesinde il merkezinde sınav yapılacak okulları ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Sivas'ta LGS 186 okulda gerçekleştirilecek
09.06.2020 19:33 | Son Güncelleme: 09.06.2020 20:06

Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak olan Liselere Giriş Sınavı (LGS) öncesinde il merkezinde sınav yapılacak okulları ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Okul müdürleri ile birlikte derslikleri gezen Savaşçı, sınav sürecinde öğrencilerin okula giriş ve çıkışları, sınav salonlarında uygulanacak tedbirler, sosyal mesafe ve hijyen kuralları gibi birçok konuda alınan tedbirlerin titizlikle uygulanmasını istedi.

Sivas'ta LGS sınavının 186 okulda yapılacağını kaydeden Savaşçı, bu sınavın öğrencilerin geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Savaşı, koronavirüs salgını sürecinde her türlü tedbiri üst düzeyde alarak öğrencilere mümkün olan en iyi sınav ortamını sunmanın gayreti içerisinde olduklarını söyledi.

"Mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum"

İl Müdürü Savaşçı, "73'ü il merkezi, 113'ü ise ilçelerimizde olmak üzere 186 okulumuzda bu sınavı gerçekleştireceğiz. Gerek öğretmenlerimiz gerek okul idarecilerimiz gerek yardımcı personelimiz olmak üzere tüm personelimizle hem öğrencilerimizin en sağlıklı şekilde sınav ortamında bulunmaları hem de başarılı bir şekilde sınavlarını tamamlamaları için seferber olduk. Bu süreçte görev alan tüm mesai arkadaşlarıma özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Veli ve öğrencilerimizin içi rahat olsun. Biz bu konuda gereken bütün tedbirleri aldık ancak bu sınav sürecinin sağlıklı bir şekilde tamamlanması için öğrenci ve velilerimizin de alınan tüm tedbirlere uyma noktasında gereken hassasiyeti göstermeleri büyük önen taşıyor" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA

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